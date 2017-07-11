Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Вадима Самкова

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Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение двухлетнего Вадима Самкова. У мальчика редкое наследственное заболевание - синдром Вискотта-Олдрича. Единственный шанс на выздоровление - пересадка костного мозга. Уже нашелся донор. Но на операцию требуется больше чем полтора миллиона рублей. У семьи Вадима таких денег нет. Помочь может каждый.

В свои два с половиной года Вадим не по-детски вежлив и очень любит конструкторы. Только вот играть в них долго не может — чуть ли не каждые десять минут ложится отдохнуть. У Вадима синдром Вискотта-Олдрича, то есть иммунитет практически отсутствует. Это редкое наследственное заболевание, генетическая мутация, которой подвержены мальчики.

"Родился совершенно здоровый ребенок. Все было хорошо. Первые проявления болезни в форме сыпи начались с трех месяцев. Но поскольку больше никаких проявлений не было, доктора в общем-то пожимали плечами и говорили: "Ну ребенок же хорошо себя чувствует. Значит. Все нормально", - вспоминает мама Вадима Елена Самкова.

Но нормально было совсем недолго. В полтора года малыш перенес первое тяжелое инфекционное заболевание - кишечную инфекцию, которая спровоцировала рвоту с кровью, а анализы показали минимальный уровень тромбоцитов в крови. Сейчас ему вообще запрещено общение с внешним миром. Он живет в стерильном боксе, в который может входить только мама и то после соблюдения многочисленных процедур по дезинфекции.

"Мы запланировали трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Трансплантация будет проводиться от неродственного, но полностью совместимого донора. Выглядеть это будет фактически как переливание обычных компонентов крови. То есть мы принесем пакетик со специально подготовленными клеточками, которые ребенок и получит за какой-то промежуток времени", - говорит врач-гематолог отделения трансплантации №2 ФНКЦ ДГОИ им. Димы Рогачева Светлана Козловская.

Без пересадки костного мозга малышу никак нельзя. Это единственный шанс на выздоровление.

"Чем старше он будет становиться, тем больше и тяжелее он будет болеть. То есть мы находимся на инвалидности. На данный момент мы не можем посещать никакие детские коллективы. То есть если мы его не вылечим, то в школу он соответственно тоже ходить не сможет. Конечно же, я хочу чтобы мой ребенок жил полноценно, чтобы он ходил в школу, чтобы он общался с людьми. И чтобы это все когда-нибудь закончилось", - говорит мама Вадима.

На Западе известны пациенты, которым вовремя провели такую процедуру более двадцати лет назад, сейчас полноценно живут. Для Вадима донора нашли в Польше, и он готов отдать свой костный мозг бесплатно. Но вся лабораторная работа, забор клеток, перевозка и другие процедуры стоят 1 миллион 625 тысяч рублей. Для семьи мальчика это огромная сумма. Но помочь может каждый.

Для этого надо отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162.

Вадим не только любит конструкторы, но и собирает супергероев. В его коллекции уже есть все. Но вот только нет Железного человека, которого он называет дядькой и считает самым сильным. А мы хотим, чтобы самым сильным стал Вадим после удачной пересадки костного мозга.

Екатерина Гоголева, Илья Ушаков, Владимир Анашкин. "ТВ Центр".