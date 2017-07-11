Депутат предложил ввести сбор на зарубежный отдых россиян

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С россиян, выезжающих на отдых за границу, предложили взимать специальный выездной сбор, а вырученные деньги направить на поддержку отечественного туристического рынка. Такое предложение главе Ростуризма Олегу Сафонову направил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимир Петров.

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Ростуризма Олегу Сафонову с предложением ввести выездной сбор – не больше 100 рублей в сутки - для российских туристов, отправляющих отдыхать на иностранные курорты.

Доходы от этого сбора, передает РИА Новости, Петров предлагает направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений России.

По его словам, рост спроса на рынке летних путешествий поставил отечественные курорты и здравницы в несколько невыгодное с точки зрения экономики положение. "Недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьёзный перекос в пользу дешёвых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья", - подчеркнул он.

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