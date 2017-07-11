СМИ: красноярские депутаты намерены увеличить свою зарплату вдвое

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Депутаты Законодательного собрания Красноярского края собираются в два раза увеличить себе зарплату. Ожидается, что она вырастет со 100 до 200 тысяч рублей. Однако само повышение состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет.

В Законодательном собрании Красноярского края депутаты намерены поднять себе заработную плату в два раза, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном парламенте.

Средняя зарплата депутата вырастет со 100 тысяч рублей до 200 тысяч. Документ о повышении вознаграждения будет утвержден только после внесения соответствующих поправок в региональный бюджет.

По данным источников, законопроект уже подписал глава края Виктор Толоконский. По словам губернатора, у красноярских чиновников самая низкая зарплата по сравнению с другими регионами.