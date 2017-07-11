Женщину в офисе на Алтуфьевском шоссе расстрелял ее сожитель

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате стрельбы в офисе на Алтуфьевском шоссе. По данным ведомства, мужчина не менее четырех раз выстрелил в свою сожительницу, после чего покончил с собой. О мотивах стрелка пока неизвестно.

Мужчина, который застрелил женщину в офисе на Алтуфьевском шоссе в Москве, был ее сожителем. Об этом рассказала представитель управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, пишет РИА Новости.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Как сообщили в СКР, мужчина выстрелил не менее четырех раз. От полученных ран женщина скончалась на месте. После этого стрелок покончил с собой.

На месте происшествия работают следователи. Мотивы убийства устанавливаются.