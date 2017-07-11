СМИ: боевики ИГ объявили о гибели своего главаря аль-Багдади

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Террористы "Исламского государства" объявили о смерти главаря организации Абу Бакра аль-Багдади, а также назвали имя "нового халифа". Об этом сообщили местные СМИ. Ранее о возможной ликвидации лидера ИГ заявило Минобороны России.

Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" объявили о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает телеканал Alsumaria News со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава.

По данным источника, террористы в своем кратком заявлении назвали также имя "нового халифа".

16 июня Минобороны России заявило о возможной ликвидации аль-Багдади во время авиаудара российских Воздушно-космических сил в районе города Ракка.

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