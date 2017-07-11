Россиян с судимостью за тяжкие преступления могут лишить права на оружие

Теги: Общество оружие запрет росгвардия

Росгвардия предлагает лишить права на владение оружием людей, имеющих судимость за тяжкое преступление. Дискуссия о необходимости ужесточить законодательство в этой сфере началась после резонансного преступления в тверском поселке Редкино, где в начале июня пьяный мужчина в ходе ссоры застрелил девять человек.

Росгвардия планирует ужесточить оборот гражданского оружия, передает "Интерфакс". В первую очередь это касается людей с судимостью за тяжкие преступления, либо лиц, которые нарушили закон в нетрезвом виде.

"Сформировав свои предложения, будем вносить их в правительство", - сказал начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

Кроме того, Росгвардия хочет ввести запрет на выдачу лицензий правонарушителями, имеющими в течение года два административных проступка, совершенных в нетрезвом виде. Этих людей хотят лишать уже имеющейся лицензии.

В ведомстве также считают необходимым ввести обязательную постановку на учет Росгвардии списанного оружия и изменить правила хранения, установив обязанность владельцев уведомлять территориальные органы Росгвардии о хранении оружия по месту пребывания.

Все эти вопросы, подчеркнул Веденов, будут обязательно вынесены на общественное обсуждение.

4 июня девять человек были застрелены в дачном поселке в Тверской области. Массовое убийство совершил москвич Сергей Егоров.

11 июня в Подмосковье 50-летний Игорь Зенков забаррикадировался в своем доме в поселке Кратово и открыл огонь по людям, в том числе прибывшим на место происшествия полицейским и бойцам Росгвардии.

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