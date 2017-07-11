Собянин поддержал организацию видеонаблюдения в Единый день выборов

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На выборах муниципальных депутатов Москвы в сентябре будут использоваться камеры видеонаблюдения. Эту идею поддержал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал организацию видеонаблюдения на выборах муниципальных депутатов. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы, передает агентство "Москва".

"В сентябре в Москве пройдут выборы в органы местного самоуправления. Будут избраны депутаты районов. Очень важные выборы в силу того, что муниципальные депутаты контролируют работу районных управ, местных поликлиник, школ, активно влияют на процессы благоустройства, эксплуатации жилого фонда, участвуют активно в городской жизни. На всех избирательных комиссиях будут установлены видеокамеры, обеспечено надежное видеонаблюдение, чтобы все желающие могли посмотреть, как проходят на избирательных участках выборы", - сказал Собянин.

Руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" в Москве, секретарь Московского городского отделения "Единой России" Андрей Метельский, в свою очередь, отметил важность этого предложения.

"Политсовет Московской городской партийной организации обратился к вам с просьбой оснастить избирательные участки видеонаблюдением. Мы также знаем, что нашу просьбу поддержала избирательная комиссия. Мы считаем, что это будет одним из важнейших факторов по поводу проведения выборов в городе Москве", - сказал он.

Кроме того, Собянин поддержал использование комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах муниципальных депутатов.