Более 150 тыс. болельщиков посетили матчи Кубка конфедераций в Москве

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Более 150 человек посетили три матча Кубка конфедераций на московском стадионе "Спартак". Из них 12 тысяч – иностранные болельщики. Всего футбольные матчи в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи посетили почти 630 тысяч болельщиков.

Три матча Кубка конфедераций в Москве, которые прошли на стадионе "Спартак", посетили более 152 болельщиков, об этом сообщает агентство "Москва".

По данным руководителя столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева, из них около 12 тысяч – иностранцы.

"Весь турнир, включая московский этап, получил высокую оценку правительства Российской Федерации и президента FIFA Джанни Инфантино. Председатель оргкомитета, вице-премьер правительства России Виталий Мутко поблагодарил города-организаторы за высокий уровень проведения соревнований", - добавил он.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Он завершился победой Германии. Сборная России по футболу не смогла выйти из группы на домашнем Кубке конфедераций. Российские футболисты набрали три очка, одержав одну победу и потерпев два поражения на турнире.