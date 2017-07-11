Городские власти организуют для москвичей оплачиваемые общественные работы

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Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы организуется проведение оплачиваемых общественных работ и временное трудоустройство населения в городе Москва.

В Москве организовано проведение оплачиваемых общественных работ и временное трудоустройство населения. Граждане и работодатели для участия могут обратиться в ГКУ Центр занятости населения города Москвы или ГКУ "Центр занятости молодежи города Москвы".

В рамках организации временного трудоустройства с работодателями, готовыми предоставить или создать временные рабочие места, заключаются договоры об организации мероприятий временной занятости. Специалистами службы занятости населения осуществляется подбор гражданам вариантов временного трудоустройства на свободные рабочие места в соответствии с заключенными с работодателями договорами, а также выдача направления к работодателю для временного трудоустройства.

Гражданам, принявшим участие в мероприятиях по организации оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства, службой занятости населения из бюджета города Москвы выплачивается материальная поддержка в размере 9 900 рублей за фактически отработанное время, включая периоды временной нетрудоспособности.

Предоставление гражданам материальной поддержки позволяет работодателю сделать свои вакансии финансово привлекательнее без дополнительных расходов.

Информацию о мероприятиях временной занятости можно узнать в ГКУ Центр занятости населения города Москва по телефону +7 (495) 675-82-28 или на сайте czn.mos.ru. Также можно обратиться в ГКУ "Центр занятости молодежи города Москвы" по телефону +7 (495) 688-46-56.