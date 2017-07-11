Госсовет Татарстана попросил Путина сохранить особый договор с республикой

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Депутаты Госсовета Татарстана обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой продлить договор о разграничении полномочий между Кремлем и республикой. 11 августа истекает срок особого договора между сторонами. В частности, документ предоставляет властям республики право выдавать паспорта с вкладышем на татарском.

Депутаты Госсовета на заседании во вторник утвердили текст обращения к президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Они просят главу государства продлить договор о разграничении полномочий между органами госвласти России и Татарстана, как имеющего огромное значение для развития федеративных отношений.

"Просим вас поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица Республики Татарстан (президент Татарстана) и образовать специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам", - зачитал депутат Госсовета Николай Рыбушкин текст обращения.

Договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном был утвержден 24 июля 2007 года сроком на десять лет. Договор истекает 11 августа 2017 года.

В документе от 2007 года властям республики, в частности, предоставлено право выдавать паспорта с вкладышем на татарском и с изображением государственного герба Республики Татарстан.