Самым популярным экспонатом урбанфорума стал шоу-рум программы реновации

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Московский урбанистический форум в 2017 году стал самым масштабным и представительным с момента запуска проекта в 2011 году. Самым популярным экспонатом оказался шоу-рум столичной программы реновации.

Московский урбанистический форум в 2017 году стал самым масштабным и представительным с момента запуска проекта в 2011 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в ходе заседания президиума правительства Москвы.

"Сегодня можно уже уверенно сказать, что это событие стало мирового уровня, признанное всеми мировыми урбанистами и имеющее большой успех. И количество приехавших в этом году гостей и участников форума это подтверждает. Всего у нас в форуме приняли участие 24 правительственных делегации, в том числе шесть зарубежных во главе с мэрами Стамбула, Вьентьяна, Бишкека и еще ряда крупных городов. Девять делегаций с главами российских регионов и мэрами городов. В мероприятиях форума официально зарегистрировались и приняли участие более 11 тысяч участников из 68 стран мира. Приняли участие 414 спикеров, из них 124 - иностранных", - сказал Хуснуллин. Его слова передает агентство "Москва".

По его словам, работу форума освещают свыше 800 представителей СМИ.

Московский урбанистический форум-2017 проходит в столице с 6 по 12 июля.