ТЦ "РИО" закроют до выяснения причин пожара

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Торговый центр "РИО" на Дмитровском шоссе, где накануне произошел крупный пожар, будет закрыт до выяснения причин возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе компании, владеющей ТЦ.

Торгово-развлекательный центр "РИО" будет закрыт для посетителей, пока специалисты не устранят последствия пожара и не выяснят причины возгорания, передает агентство "Москва".

"На текущей момент торговый центр закрыт, ведется установление и устранение причин произошедшего, после чего центр будет вновь открыт для посетителей. Всем пострадавшим будет оказана и уже оказывается необходимая помощь", - сообщили в пресс-службе группы компаний "Ташир", которая владеет ТЦ.

Пожар в ТЦ "РИО" произошел 10 июля в здании на Дмитровском шоссе. Возгорание началось в текстильном магазине на минус первом этаже. Общая площадь составила одну тысячу квадратных метров.

В результате пожара пострадали 18 человек, в том числе один ребенок и сотрудник МЧС. В больницы города доставлены 14 пострадавших. Состояние четверых спасенных, которые спрятались от огня в холодильном помещении, оценивается как удовлетворительное.