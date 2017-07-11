Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной

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Все 28 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации с Украиной. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. В документе подчеркивается, что "это финальный шаг ратификации процесса", который позволит соглашению полностью вступить в силу с 1 сентября 2017 года.

Совет Евросоюза принял решение завершить соглашение об ассоциации с Украиной. В заявлении, которое одобрили все 28 стран-членов ЕС, подчеркивается, что "это финальный шаг ратификации процесса". Соглашение полностью вступит в силу с 1 сентября 2017 года, передает ТАСС.

"Уже завтра мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита, как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства", - прокомментировал президент Украины Петр Порошенко.

Одобрение советом соглашения об ассоциации с Украиной последовало после его ратификации 14 июня Нидерландами. Соглашение уже применяется на временной основе в части, касающейся экономического сотрудничества с 1 ноября 2014 года и зоны свободной торговли с 1 января 2016 года.

Ранее стало известно, что у россиян при въезде на Украину будут брать отпечатки пальцев. Кроме того, перед поездкой жители России должны проходить процедуру предварительной регистрации и предоставлять в МИД Украины необходимые данные.

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