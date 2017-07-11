Осужденного за разбой инвалида-колясочника перевели из СИЗО в больницу

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28-летнего Антона Мамаева, осуждённого за разбой, отправили в московскую клинику, и теперь врачи решат, можно ли его содержать в СИЗО. У заключённого 1-я группа инвалидности и обслуживать себя он не способен. Мамаев получил 4,5 года лишения свободы за то, что под угрозой расправы отнял у потерпевшего мотороллер.

Это дело ставит в тупик даже опытных юристов. По приговору суда в СИЗО "Матросская тишина" помещен практически полностью парализованный инвалид-колясочник. У 28-летнего Антона Мамаева спинальная мышечная атрофия. Самостоятельно он не способен даже принимать пищу. Из-за болезни вес его едва достигает 20 килограммов, передает "ТВ Центр".

Таких арестантов в следственном изоляторе еще не было. И работники ФСИН не знают, что с ним делать. Но решение суда нужно исполнять. А он признал инвалида виновным по статье "Разбой" и приговорил к 4 с половиной годам колонии общего режима. Как следует из обвинительного заключения, Антон Мамаев вместе со своим подельником, который был нанят, чтобы присматривать за инвалидом, отобрали у потерпевших (один из которых бывший десантник) мопед за 160 тысяч рублей.

"Мамаев высказал в адрес одного из потерпевших угрозы применения насилия, а именно прострелить ногу, запихнуть в багажник и вывезти в лес. И для достоверности высказанных угроз, держа в руках предмет похожий на пистолет, демонстративно передергивал затвор", - сообщила пресс-секретарь Тимирязевского районного суда Москвы Мария Прохорычева.

Орудия преступления, кстати, так и не нашли. Мамаев и его помощник утверждают, что купили мопед у знакомых, чтобы перепродать и немного заработать. Но те почему-то написали заявление в полицию. Непонятно как человек, не способный передвигаться самостоятельно, смог стать успешным разбойником. Впрочем, общественность сейчас больше обсуждает не абсурдность обвинения, а его итоги.

"Само дело достаточно сомнительное. В обстоятельствах дела нужно разбираться. Самое главное это другое. А главное – это то, что человек очень тяжело болен. И мы очень часто слышим разговоры о гуманизации правосудия, а вот здесь такое наглядное и вопиющее безобразие. У человека мышечная атрофия, он не может самостоятельно питаться. И вот в этих условиях выносится подобный приговор — 4,5 года", - возмущается депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов.

Как заявляют в суде, собранные улики доказали вину подсудимых. И вынести другое решение по этому делу невозможно. Санкция, предусмотренная статьей, – безальтернативна.

Дальнейшую судьбу инвалида-колясочника должны решать органы исполнения наказаний. Делом заинтересовались и в прокуратуре. Там намерены выяснить основания для оспаривания приговора вынесенного инвалиду.

Александр Огородников, Дмитрий Андрианов. "ТВ Центр".