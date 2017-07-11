Видеонаблюдение будет вестись на всех избирательных участках Москвы

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Ровно через два месяца в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов. Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин поддержал просьбу "Единой России" организовать видеонаблюдение и установку КОИБов на участках.

Курс на максимальную прозрачность — предстоящие в сентябре выборы муниципальных депутатов будут транслироваться в интернете еще детальнее, чем прежде. Как сообщает "ТВ Центр", использование видеокамер на избирательных участках, впервые они были задействованы в 2012 году, предложено расширить. На каждом участке – минимум две камеры. Кроме того, впервые они появятся в территориальных избиркомах, где формируется итоговый протокол. Такая мера, среди прочих, задает стандарт честных выборов.

"Важные очень выборы. В силу того, что муниципальные депутаты контролируют работу районных управ, местных поликлиник, школ, активно влияют на процесс благоустройства, эксплуатации жилого фонда. Участвуют активно в городской жизни. По предложению "Единой России", избиркома на всех избирательных комиссиях будут установлены видеокамеры, обеспечено надежное видеонаблюдение, чтобы все желающие могли посмотреть, как проходят на избирательных участках выборы", - сказал Сергей Собянин.

На заседании президиума правительства столицы говорили о 7-м Московском урбанистическом форуме. Он проходит на площадке ВДНХ с 6 по 12 июля и уже за день до окончания признан крупнейшим за всю историю проведения — 11 тысяч участников из 68 стран мира. Ключевые спикеры – главы крупнейших корпораций, девелоперы и инвесторы, а также правительственные делегации, в том числе мэры Стамбула, Дюссельдорфа и Вьентьяна. По статистике, самый посещаемый объект – шоу-рум реновации, где представлены варианты квартир будущего. Москва как мегаполис не только учится у зарубежных коллег, но и может похвастаться показателями роста. В столице сконцентрировано около 20 миллионов человек – 13% населения страны. Город создает 3,5 миллиона рабочих мест.

Другое крупное для всей страны, и Москвы в том числе, мероприятие отгремело — завершился Кубок Конфедераций. Столичный стадион "Спартак" приял 4 игры, больше 152 тысяч человек. Около 12 тысяч – иностранные болельщики. Москва запомнит эмоциональность и восторг чилийцев и мексиканцев. Но эти эмоции не были бы возможны без слаженной работы огромного числа сотрудников общественного транспорта и гостиниц, гидов и волонтеров.

"Можно с уверенностью сказать, что город с честью выдержал испытание Кубком Конфедераций. И как по окончанию выделил генеральный секретарь ФИФА, люди уезжали с мыслью, что это был лучший кубок конфедераций в истории", - сказал руководитель Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Через год столицу ждет еще более глобальное испытание и в то же время более яркий праздник. Город примет чемпионат мира по футболу, а значит и десятки тысяч болельщиков из множества стран.

Егор Киселёв, Алексей Комаров, Кирилл Макаров, "ТВ Центр".