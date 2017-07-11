Расстрелявший свою сожительницу мужчина служил в полиции

Теги: стрельба мвд Происшествие москва

Мужчина, который застрелил свою сожительницу на Алтуфьевском шоссе во вторник и покончил жизнь самоубийством, проходил службу в органах внутренних дел. В 2016 году его уволили по выслуге лет.

Мужчина, который застрелил свою сожительницу, а затем покончил с собой, служил в органах внутренних дел России, передает ТАСС.

"Погибший работал на различных должностях в ОВД. В сентябре 2016 года уволен из органов внутренних дел по выслуге лет. Наградное оружие у мужчины с 2011 года", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным СМИ, стрельбу устроил бывший командир взвода центра специального назначения ГИБДД полковник Анатолий Соломахин.

Во вторник в доме №27 по Алтуфьевскому шоссе были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. По данным следствия, мужчина не менее четырех раз выстрелил в женщину, которая, как выяснилось, была его сожительницей. После содеянного мужчина покончил с собой. Причиной стрельбы стал бытовой конфликт. По данному инциденту возбуждено уголовное дело об убийстве.