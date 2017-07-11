Лавров предупредил о риске роста числа жертв в Мосуле

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В Москве позитивно оценивают освобождение иракского Мосула от "Исламского государства", заявил во вторник глава МИД Сергей Лавров. Однако, по его словам, вывод людей из города происходил неорганизованно, что добавит число жертв.

Преодоление кризиса доверия и восстановление мира на европейском континенте возможны только при участии России. Об этом заявил глава австрийского МИД Себастьян Курц на неформальной встрече министров стран-участниц ОБСЕ в Мауэрбахе, передает "ТВ Центр".

В центре внимания - ключевые вопросы европейской и международной повестки, в частности борьба с терроризмом, миграционный кризис и конфликт на юго-востоке Украины. Сергей Лавров уже провёл на полях мероприятия ряд двусторонних переговоров. Как отметил министр, эффективность ОБСЕ заключается в партнёрском диалоге и открытом взаимодействии в сфере безопасности.

Кроме того, Лавров прокомментировал освобождение Мосула от боевиков запрещенного "Исламского государства". По его словам, Москва позитивно оценивает это событие, однако предупреждает, что вывод людей из города происходил неорганизованно, что добавит число жертв.