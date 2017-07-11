Девочка из Балашихи получила место в детском саду после "Прямой линии"

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В подмосковной Балашихе двухлетнюю Веру Ивашкину устроили в детский сад после обращения ее семьи к Владимиру Путину во время "Прямой линии".

Девочка из Балашихи получила место в детском саду №21 после обращения на "Прямую линию" с Владимиром Путиным. Об этом сообщает во вторник "МИР 24". Веру Ивашкину зарегистрировали в очереди еще три года назад, однако приоритет отдавали детям, которые достигли трех лет.

Накануне разрешилась еще одна проблема, затронутая во время "Прямой линии" с президентом. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплат работникам завода в Нижнем Тагиле. Дело было возбуждено после обращения граждан к Владимиру Путину.