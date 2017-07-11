В Испании ввели штрафы для нудистов и любителей морского туалета

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Посетители испанского курорта Сан-Педро-дель-Пинатар теперь должны иметь в виду, что местные власти ввели ряд ограничений. В частности, оштрафованы будут те, кто решит прийти на пляж полностью обнаженным и справить нужду в неположенных местах, в частности, в море.

На испанском курорте Сан-Педро-дель-Пинатар, который расположен на юго-востоке страны, ввели штрафы за появление в этом месте в обнаженном виде, пишет "Русская планета".

Также оштрафованы будут те, кто решит справить нужду в неположенных местах, в частности, в море.

Местные власти также решили запретить игры с мячом на пляжах и приготовление шашлыка в этих зонах отдыха, езду на мотоциклах, громкую музыку, серфинг и использование лодок ближе, чем в 200 метрах от берега.

Нарушение этих правил повлечет за собой штрафы на сумму от 750 до 3 тысяч евро. А любители морского туалета будут обязаны выплатить 800 евро.

Ограничения вступят в силу 18 июля.