Арестован москвич, державший в секс-рабстве мальчика с Украины

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Суд арестовал на два месяца предполагаемого педофила, который 10 лет держал мальчика с Украины в сексуальном рабстве. Ребенок ушел из дома в 2007 году. Сейчас ему уже 19 лет и он не помнит своих родителей.

Симоновский суд Москвы избрал меру пресечения подозреваемому, который, по данным следствия, 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве, передает РИА Новости.

Мужчина заключен под стражу на два месяца до 7 сентября. Он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

В 2007 году 40-летний москвич познакомился с 9-летним мальчиком и предложил жить у него. Ребенок ушел из дома, искали по всей стране. Следователи в том же 2007 году возбудили уголовное дело об убийстве. Злоумышленник вплоть до июля 2017 года насиловал мальчика.

Следователи выяснили, что мужчина ранее был судим за развратные действия в 2001 году. Также был допрошен пострадавший мальчик. Сейчас ему 19 лет, он родился на Украине, но не помнит своих родителей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

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