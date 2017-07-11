Илью Глазунова похоронили на Новодевичьем кладбище

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На Новодевичьем кладбище похоронили Народного художника СССР Илью Глазунова. До этого в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове прошла церемония отпевания художника. Проститься с ним пришли, в частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента России Антон Вайно и министр культуры Владимир Мединский.

Народный художник СССР Илья Глазунов похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве у центральной аллеи. Как передает РИА Новости, рядом с его могилой находятся захоронения актеров Владимира Зельдина, Льва Дурова и Людмилы Целиковской.

Также на кладбище прошла панихида по усопшему.

До этого в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове прошла церемония отпевания художника. Проститься с ним пришли и официальные лица. Это председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента России Антон Вайно, министр культуры Владимир Мединский, а также президент Российской академии художеств Зураб Церетели, передает "Газета.Ru".

После этого катафалк с телом Ильи Глазунова в окружении почетного караула двинулся от главного входа кладбища по центральной аллее до могилы. За катафалком шли семья художника, ее друг управделами президента России в 1993-2000 годах Павел Бородин, художник Александр Шилов, президент РСПП Александр Шохин, друзья, коллеги и поклонники таланта Ильи Глазунова.

Перед катафалком несли венки от президента России, премьер-министра страны, администрации президента, Госдумы, а также Российской академии художеств. Кроме того, венки прислали Творческий союз художников России, депутат Госдумы и советник патриарха Владимир Ресин с супругой, бизнесмен Тельман Исмаилов, сотрудники академии и галереи Ильи Глазунова и другие.

Илья Глазунов скончался 9 июля в столице на 88-м году жизни от остановки сердца. Президент России Владимир Путин в воскресенье выразил соболезнования в связи с кончиной народного художника СССР.