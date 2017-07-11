В московском метро покажут премьеру нового сезона "Игры престолов"

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Показ первой серии седьмого сезона "Игры престолов" состоится в ночь на 18 июля на одной из станций столичного метро.

Премьерный показ первой серии нового сезона сериала "Игра престолов" пройдет в ночь с 17 на 18 июля на одной из станций московской подземки. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.ру".

"В вестибюле (зрителей) будут встречать актеры в образе белых ходоков под известный во всем мире легендарный саундтрек. А на платформе установят уникальную копию железного трона, на котором смогут сфотографироваться все желающие", - говорится в сообщении.

Сериал "Игра Престолов" канала НBO создан по мотивам цикла романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. В сентябре 2016 года шестой сезон был номинирован на 23 награды телевизионной премии "Эмми", установив абсолютный рекорд по количеству этих премий.