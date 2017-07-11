В России дети стали меньше пить и принимать наркотики

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В России существенно снизилось число детей, которые состоят на учете в наркологических диспансерах. Об этом рассказали в Минздраве, отметив, что налицо тенденция к снижению употребления алкоголя несовершеннолетними.

В России уменьшилось число детей, страдающих наркоманией или алкоголизмом. Об этом "Газете.ру" рассказали в Министерстве здравоохранения.

"В 2016 году на учете в наркологических диспансерах стояло чуть более 56 тысяч несовершеннолетних, из них 834 — с наркоманией, а 318 — с алкоголизмом. Стоит отметить, что по сравнению с 2015 годом, когда на учете состояло почти 72,5 тысячи несовершеннолетних, снижение произошло на 22,6%", - сообщили в ведомстве.

Вопрос о наркомании и алкоголизме среди несовершеннолетних вновь поднял скандал с "пьяным мальчиком".