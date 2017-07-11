На 12 июля в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за ветра и грозы

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В среду, 12 июля, в Москве и Подмосковье ожидается гроза и сильный ветер, объявлен желтый уровень погодной опасности. Такое же предупреждение действует в Тверской, Ярославской, Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областях.

Синоптики объявили о желтом уровне погодной опасности на 12 июля, ожидается сильный ветер и гроза, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Температура воздуха в среду составит 23-25 градусов, но пройдет гроза с кратковременным дождем и порывами ветра до 17 метров в секунду.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Такой же уровень действует на территории Тверской, Ярославской, Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областей.