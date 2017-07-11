В Москве у мужчины отобрали 1,5 миллиона рублей и 2 тысячи евро

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Полиция разыскивает двух подозреваемых в нападении на мужчину в центре Москвы. Ранее на улице Мытная было совершено нападение на жителя города. У него отобрали 1,5 миллиона рублей и две тысячи евро.

Двое неизвестных в центре Москвы ограбили мужчину, отобрав у него 1,5 миллиона рублей и две тысячи евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Мытной улице. Потерпевшего ударили и похитили деньги. В пресс-службе ГУ МВД России по столице подчеркнули, что удар был нанесен неустановленным предметом.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают нападавших.