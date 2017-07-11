Лавров о ситуации с дипсобственностью России в США: "Просто стыдно"

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Москва считает возмутительным, что Вашингтон до сих пор не решил ситуацию с российской дипломатической собственностью в США. Об этом во вторник заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров. По словам министра, "просто стыдно оставлять ситуацию в таком подвешенном состоянии".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с российской дипсобственностью на территории США. "Ситуация возмутительная. Я считаю, что это для такой великой страны, как США, поборника международного права - это просто стыдно оставлять ситуацию в таком подвешенном состоянии", - цитирует РИА Новости главу МИД.

По словам Лаврова, Москва прорабатывает ответные шаги в связи со сложившейся ситуацией. "Естественно, мы будем добиваться того, чтобы правда восторжествовала, справедливость и международное право должны быть восстановлены", - подчеркнул министр.

По его словам, Россия понимает, что решение о высылке дипломатов и конфискации собственности было принято администрацией Барака Обамы, однако "проблему эту надо решать".

В декабре 2016 года администрация тогда еще действующего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на два объекта дипсобственности – в Вашингтоне и Нью-Йорке. Причиной этих мер стало якобы притеснение американских дипломатов в Москве. В российском МИД заявили, что не оставят эту ситуацию без ответных мер.

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