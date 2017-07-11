Siemens подал иск из-за ситуации с турбинами в Крыму

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Немецкий концерн Siemens подал иск против российской компании "Технопромэкспорт". Это произошло после того, как СМИ узнали о поставке газотурбинных установок в Крым в обход санкций. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.

Концерн Siemens из Германии подал иск против компании "Технопромэкспорт" (ТПЭ, входит в "Ростех"). Причина в поставке газотурбинных установок в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы немецкого концерна Вольфрама Троста.

По его словам, иск направлен против менеджмента ТПЭ. Он не смог уточнить, о каком именно суде идет речь и не привел дополнительных подробностей.

По данным РИА Новости, иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы. Ответчиками являются ОАО "ВО "Технопромэкспорт", ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ) - совместное предприятие Siemens AG (65%), а также российской компании "Силовые машины" (35%).

Между тем, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что теплоэлектростанции в Крыму будут оснащены турбинами, выпущенными в нашей стране с использованием элементов зарубежного производства. "Что касается турбин, которые будут размещаться в Крыму - мы говорили неоднократно, это будут использованы российские технологии, и мы заверили своих западных коллег в том, что это будут российского производства турбины. Да, с использованием элементов зарубежного производства, но при этом это будет российский сертификат, российские турбины", - отметил Мантуров.

ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 Мегаватт. Пуск первых блоков должен произойти в первом квартале 2018 года.

В июне 2017 года агентство Reuters сообщило, что, в Крым в обход санкций якобы были доставлены газовые турбины Siemens. Речь идет о моделях SGT5-2000E, которые установят на электростанции в Севастополе. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. По его словам, на полуострове устанавливаются турбины российского производства.