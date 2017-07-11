В Большом Спасоглинищевском переулке открыли благоустроенный сквер

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел благоустроенный сквер, открывшийся в Большом Спасоглинищевском переулке.

Власти Москвы возродили сквер в Большом Спасоглинищевском переулке. Об этом сообщает АГН "Москва".

"У этого сквера трудная судьба. Когда-то здесь была поликлиника. Потом ее снесли, устроили парковку автотранспорта, вырубили деревья. Были планы построить здесь гостиницу, еще что-то. В то же время местные жители много лет просили убрать отсюда парковку и приспособить это место для отдыха и прогулок с детьми, что мы в итоге и сделали. Здесь в Спасоглинищевском переулке удалось создать новый полноценный городской сквер со 150 деревьями, фонтаном, детскими и спортивными площадками для жителей окружающих домов и многочисленных ценителей московской старины, которые любят бродить по этим заповедным улочкам. Сквер находится в хорошем окружении, несколько лет назад мы благоустроили Маросейку и улицу Забелина. В этом году идет благоустройство Лубянского проезда, Старой и Славянской площадей. В планах – заняться и другими улицами и переулками этого района", – отметил Сергей Собянин.

В ходе осмотра нового сквера мэр пообщался с жителями столицы, в осмотре благоустроенной территории также приняли участие префект ЦАО Владимир Говердовский, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, министр культуры России Владимир Мединский.