Российского туриста в Абхазии убили вооруженные грабители

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Российский турист скончался в результате огнестрельных ранений в Гудаутском районе Абхазии. На него напали грабители.

Турист из России стал жертвой стычки с группой грабителей, которые были вооружены автоматом и пистолетом. Злоумышленники потребовали денег. "Один из мужчин оказал сопротивление и был ранен, в результате чего скончался в больнице", - уточнили ТАСС в МВД республики.

В настоящее время стражи порядка разыскивают грабителей.