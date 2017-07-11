Российского туриста в Абхазии убили вооруженные грабители
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Российский турист скончался в результате огнестрельных ранений в Гудаутском районе Абхазии. На него напали грабители.
Турист из России стал жертвой стычки с группой грабителей, которые были вооружены автоматом и пистолетом. Злоумышленники потребовали денег. "Один из мужчин оказал сопротивление и был ранен, в результате чего скончался в больнице", - уточнили ТАСС в МВД республики.
В настоящее время стражи порядка разыскивают грабителей.