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Украинские власти готовы выстроить "новый железный занавес", чтобы не допустить человеческого и родственного общения жителей России и Украины. Об этом заявили в МИД нашей страны. На Смоленской площади также отметили, что на борьбу с родственными связями украинцев и россиян Киев тратит немалые средства.

В МИД России прокомментировали заявления украинских властей о введении нового порядка пересечения границы страны. В частности, на Смоленской площади отреагировали на серьезное ужесточение режима въезда для россиян.

"Для нынешнего киевского режима наличие у украинцев многочисленных родственников, друзей и знакомых в России является, видимо, реальной угрозой. На борьбу с ней тратятся немалые средства – начиная от возведения "великой стены Яценюка" до запрета российских соцсетей", - отметили в МИД страны.

Российское Министерство иностранных дел допускает, что на Украине "готовы выстроить новый железный занавес лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения жителей России и Украины".

"В этом контексте нельзя не упомянуть звучащие в Верховной Раде бредовые призывы о запрете гастролей деятелей искусства как России на Украине, так и Украины в России", - напомнили на Смоленской площади.

"Во все времена культура и связи между людьми оставались мостами для налаживания отношений как на уровне государств, так и гражданского общества. Попытки Украины отгородиться "новой Берлинской стеной" весьма прискорбны", - говорится в сообщении МИД.

Накануне, 10 июля, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов отметил, что с 1 января 2018 года Киев вводит для всех иностранцев при пересечении границы биометрический контроль. При этом у россиян будут брать отпечатки пальцев. Также граждане России должны будут проходить процедуру предварительной регистрации. А еще секретарь СНБО рассказал о поручении Совбезу ввести обязательную регистрацию граждан России, которые уже находятся на территории Украины.

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