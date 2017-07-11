В московском офисе "Т Плюс" проходят обыски

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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в московском офисе энергетической компании "Т Плюс". Это происходит в рамках уголовного дела совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и главы энергохолдинга "Т Плюс" Бориса Вайнзихера.

В московском офисе энергетической компании "Т Плюс" проводятся обыски в рамках уголовного дела совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и главы энергохолдинга "Т Плюс" Бориса Вайнзихера. Последнего обвиняют в даче взятки бывшему руководству Республики Коми.

Источник, знакомый с ситуацией утверждает, что обыски проводятся в рамках расследуемого уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов изымают материалы, представляющие интерес для следствия, передает ТАСС.

В "Т Плюс" подтвердили, что следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о взятках бывшему руководству Республики Коми. "Там была назначена экспертиза, и в рамках нее приезжали эксперты в сопровождении представителей СК и ФСБ и проводили следственные действия. Компания работала в штатном режиме, так, в частности, параллельно со следственными действиями в этом же здании прошло плановое заседание совета директоров "Т Плюс", - сказал собеседник агентства.

Гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер является одним из фигурантов уголовного дела о даче многомиллионной взятки Вячеславу Гайзеру, который занимал пост главы республики Коми с 2010 по 2015 годы. В сентябре 2015 года Гайзер был арестован. Ему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса — об организации преступного сообщества и участия в нем, мошенничестве, отмывании денег в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере.