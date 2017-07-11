В Варшаве прошли мероприятия по случаю годовщины Волынской резни

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В Варшаве прошли крупные уличные митинги в память о жертвах Волынской резни. В июле 1943 года украинские националисты уничтожили около ста тысяч мирных поляков. Варшава считает это настоящим актом геноцида. Однако сегодняшний Киев этот исторический факт не признаёт. Напряжение возникло между двумя странами даже на дипломатическом уровне. В украинский МИД был вызван польский посол.

Впервые траурные мероприятия в Польше, посвященные 74-й годовщине Волынской резни, носят официальный характер. Летом прошлого года Сенат далеко не с первой попытки признал массовые убийства поляков украинскими националистами геноцидом и учредил 11 июля Днем памяти его жертв. Массовые акции по всей стране продолжаются третий день, передает "ТВ Центр".

В Варшаве они начались с торжественной смены караула у памятника "Могила неизвестному солдату". А по улицам столицы прошел марш кресов - жителей приграничный с Польшей стран, когда-то входящих в ее состав. Многие его участники пришли в национальных костюмах и с символикой своих городов.

Сегодняшние мероприятия в Польше - это одновременно и марши памяти, и акции протеста. Люди выражают недовольство созданием на Украине памятников бандеровцам, причастным к смерти поляков, увековечиванием имен убийц в названиях киевских улиц и проспектов. Надписи на плакатах гласят: "Стоп Бандера", "Украина, признай правду".

Уничтожать польское население украинские националисты, активно сотрудничавшие с фашистами, массово начали с февраля 1943 года. Пиком геноцида стало 11 июля, когда отряды запрещенной в России ОУН-УПА атаковали почти 100 сел и деревень и убили, по разным оценкам, до 100 тысяч человек. Не щадили никого: ни стариков, ни женщин, ни детей. Причем, убивали с собой жестокостью.

К большому неудовольствию рядовых поляков волынская трагедия долгие годы замалчивалась. А уж после того, как официальная Варшава горячо поддержала государственный переворот на Украине и так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе, вроде бы как и не подобало ссориться с соседом, с которым так удобно было дружить против России.

Еще год назад польский министр обороны Антоний Мацеревич и вовсе перевалил всю вину за волынскую резню на Москву: мол, если бы Красная Армия в 1939 году не вошла на территорию Польши, то никакого геноцида бы и не было. По его версии, Кремль использовал украинских националистов для разжигания конфликта. Год спустя даже на официальных траурных мероприятиях в Польше совсем не добрым словом снова вспоминают Россию. Причем, делает это пан Станислав Сроковский, который был свидетелем волынской резни и горячо осуждал кровопролитие в Донбассе.

Варшава сейчас в весьма непростой ситуации: формально Киев вроде бы друг и партнер. С другой стороны, националистическое лобби в республике очень сильное. Растут территориальные претензии республики на возврат своих бывших территорий украинской стороной. Да и сам не так давно избранный президентом Польши Анжей Дуда - выходец из правонационалистической партии "Право и справедливость". Сам он резких заявлений не делает, но вот, по сути, его подчиненный министр иностранных дел официально грозит: с Бандерой Украина в Европу не войдет.

В Киеве на это очень обиделись, даже польского посла вызвали в украинский МИД, чтобы выразить ему разочарование. А депутаты радикальных фракций Верховной Рады заявили, что Польша не имеет права указывать Украине, кто является ее героями.

В эти дни в Варшаве память десятков тысяч жертв этих так называемых героев почтили лидер правящей партии Ярослав Качиньский, глава Минобороны Антоний Мацеревич и другие представители власти. Правда, первое лицо государства ни на одном из мероприятий не появился. Возможно, пытаясь выдержать хоть какой-то нейтралитет перед якобы дружественным Киевом, Анжей Дуда к великому разочарованию потомков погибших ограничился передачей послания участникам митингов. В нем польский президент потребовал от Украины принятия правды о Волыни и покаяния.

Лилия Акиньшина, Анна Пешехонова, "ТВ Центр".