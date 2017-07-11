Порошенко назвал ассоциацию Украины и ЕС "поражением Кремля"

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Совет ЕС во вторник одобрил соглашение об ассоциации с Украиной. Документ вступит в силу с 1 сентября. В Киеве уже поспешили объявить это своей победой и "поражением Москвы". В то время как в самой украинской столице прошел очередной митинг - на этот раз за отмену депутатской неприкосновенности. Всего же, как свидетельствуют результаты опубликованного с социологического опроса, треть украинцев готовы участвовать в массовых акциях протеста.

За едким дымом скрывается вся площадь перед Верховной Радой. Движение машин парализовано, активисты скандируют лозунги и бьют по бочкам, чтобы нардепы их услышали. Митингующие требуют снятия депутатской неприкосновенности с шестерых депутатов, уличенных в коррупции. Того же просит и Генпрокуратура, грозящая политикам уголовным преследованием. В самом парламенте ждут Юрия Луценко, чтобы начать голосование за лишение иммунитета, но к полудню главный обвинитель так и не появляется, передает "ТВ Центр".

"Луценко говорит, что он в командировке. Я вам расскажу, в какой он командировке. До двух ночи он пьянствовал, а сейчас отсыпается. Пусть сделают анализ, анализ содержания алкоголя в крови", - отметил нардеп Олег Ляшко.

Через четыре часа генпрокурор выходит за трибуну. ГПУ показательно пытается привлечь шестерку нардепов к ответственности. Депутата от партии президента Борислава Розенблата поймали на получении взятки - за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря. От "Народного фронта" - в коррумпированности обвиняются Максим Поляков и Евгений Дейдей. От радикалов - Андрей Лозовой. И, кажется, законодатели едины, как и один для всех закон. Однопартийцы публично призывают лишить коррумпированных коллег ответственности, да и те с честностью в глазах говорят, что к расследованию готовы.

На этой ноте депутаты переходят к голосованию, которое проваливается. После пафосных речей нардепы сохраняют своему коллеге неприкосновенность. Люди на улице негодуют.

Впрочем, иммунитет сохранила не вся шестерка обвиняемых, депутат Олесь Довгий сам попросил лишить себя неприкосновенности. По мнению украинских политологов, принести кого-то в жертву Генпрокуратуре все равно пришлось бы. Расследований требуют в Соединенных Штатах и от показательных шагов по борьбе с коррупцией зависят новые кредиты. Их все меньше, а политики всерьез говорят о том, что Киев задвигается Вашингтоном в дальний угол.

Вернуться в топ политической повестки Запада Киев снова пытается антироссийскими поступками. Последнее предложение - вести за россиянами, въезжающими на Украину, биометрический контроль. Отпечатки пальцев, цифровая фотография на границе, подробное анкетирование. В МИД России на предложение уже отреагировали.

"Судя по всему, на Украине готовы выстроить новый железный занавес лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения жителей России и Украины. Во все времена культура и связи между людьми оставались мостами для налаживания отношений как на уровне государств, так и гражданского общества. Попытки Украины отгородиться "новой Берлинской стеной" весьма прискорбны", - указали в ведомстве.

Но ради политики Киев готов жертвовать интересами своей экономики. На этом фоне руководство Одесского припортового завода объявило об остановке производства. Крупнейшее предприятие в регионе начало работать себе в убыток и главная причина - дорогая цена на реверсный газ из Европы.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".