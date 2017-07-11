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В Москве автобус с китайскими туристами врезался в опору эстакады. По данным СМИ, в результате ДТП пострадали четверо. Среди них один ребенок. В ГИБДД проверяют информацию о произошедшем.

Автобус с туристами из Китая въехал в опору эстакады и застрял. По данным Агентства "Москва", пострадали трое взрослых и ребенок.

Между тем, в ГИБДД проверяют информацию о ДТП с участием китайских туристов. Об этом пишет сайт радиостанции "Говорит Москва".