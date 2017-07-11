МОК назвал хозяев Игр-2024 и Олимпиады-2028

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Лос-Анджелес и Париж станут хозяевами Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах. Ранее на проведение Игр-2024 претендовали также Гамбург, Будапешт и Рим. Тем не менее, свои заявки подтвердили только столица Франции и крупнейший город американского штата Калифорния.

Международный олимпийский комитет (МОК) определился с хозяевами Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Окончательное решение будет принято в сентябре. Если МОК не договорится с единственными кандидатами на проведение Игр-2024, которым являются Париж и Лос-Анджелес, то комитет выберет только хозяина Олимпиады-2024.

Такое решение приняли на сессии МОК в Лозанне 11 июля, передает ТАСС. Теперь МОК попытается найти трехстороннее соглашение с Парижем и Лос-Анджелесом. Таким образом, до следующей сессии МОК в Перу может быть принято решение, что один город примет Олимпийские игры в 2024 году, а другой проведет их в 2028-м. В этом случае будут утверждены оба хозяина будущих Олимпиад. В случае, если соглашение не будет достигнуто, то прямое голосование на сессии МОК в Лиме 13 сентября будет только по хозяину Игр-2024.

Изначально на проведение Олимпиады-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес. Однако свои заявки подтвердили только Лос-Анджелес и Париж.