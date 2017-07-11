Власти Москвы возродили сквер в Большом Спасоглинищевском переулке

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Жителям Басманного района Москвы вернули исторический сквер в Большом Спасоглинищевском переулке. Народный парк здесь был и до перестройки, но его сравняли с землёй. Вырубили кленовую аллею, снесли детские и спортивные площадки. Местные жители более десяти лет просили вернуть им сквер, и даже проект придумали сами. А городские власти помогли воплотить его в жизнь. Во вторник итоги работ по благоустройству проинспектировал мэр Москвы.

Настоящий зеленый оазис. В двух шагах от метро "Китай-город" появился многоуровневый сквер со смотровой площадкой. Вернее, он был здесь всегда, но раньше его состояние вызывало лишь желание поскорее пройти мимо, передает "ТВ Центр".

Местные жители, да и просто прохожие отмечают универсальность сквера - он подходит абсолютно всем. И спортсменам, и маленьким детям, и тем, кто хочет просто полежать на травке и отдохнуть от городской суеты. Удивительно, но это правда возможно в самом сердце Москвы. Различные зоны отдыха комфортно рассредоточены на площади более двух гектаров.

Сквер во вторник осмотрел Сергей Собянин. Местные жители рассказали мэру - чего только не было на этом месте. Школа, частная парковка, пустырь. Планировали построить здесь торговый центр. Горожане предложили мэрии свой вариант.

"По предложениям жителей находим вот такие пустыри, вместе с ними создаем проекты, и в конечном итоге образуется комфортная и интересная зеленая территория. Я хотел поблагодарить активное сообщество жителей, которые предложили этот проект, мы согласились с этим проектом, хотя проект был непростой", - отметил Собянин.

Сейчас благоустраивают еще 2 парка месту жительства - сквера Девичьева поля и парка Новодевичьи пруды. По программе "Народный парк" ожидается открытие еще полсотни новых зеленых зон Москвы.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".