Под Ростовом полицейский расстрелял автомобиль с людьми

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На трассе Ростов-на-Дону – Таганрог неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находились двое. В результате нападения погибла девушка. Ехавший с ней мужчина госпитализирован. Подозреваемый задержан.

На трассе в Ростовской области неизвестный расстрелял автомобиль. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГУ МВД России по Ростовской области Наталью Устименко.

Инцидент произошел на трассе Ростов – Таганрог. Злоумышленник произвел несколько выстрелов по автомобилю, в котором находились мужчина и девушка, которая скончалась от полученных ранений.

Подозреваемый уже задержан. Полицейские сделали это менее, чем за два часа. По данным "Комсомольской правды в Ростове-на-Дону", в автомобиле находились отец и его дочь. Нападавший якобы был бывшим мужем девушки. Также известно, что он работает в областной полиции.