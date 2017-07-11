На Украине арестовали заблудившихся российских пограничников

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Задержанные в Херсонской области сотрудники пограничной службы ФСБ России арестованы. Такое решение принял Апелляционный суд Херсонской области. СБУ подозревает их в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Апелляционный суд Херсонской области избрал арест в виде меры пресечения для задержанных на Украине российских пограничников. Об этом сообщает сайт "112 Украина" со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

Самих россиян известили о подозрении в совершении преступления. СБУ считает, что они могут быть виновны в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее в СБУ заявили, что сотрудники ФСБ России Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов с декабря 2016 года до 30 июня 2017-го выполняли служебные задачи в интересах России с "целью изменения границ территории или государственной границы Украины".

В июне Погранслужба Украины сообщила о задержании двух граждан России на украинской территории. Там отметили, что на допросе задержанные признались, что являются сотрудниками погранслужбы ФСБ России.

В свою очередь, Погрануправление ФСБ по Крыму сообщило, что арестованные попросту сбились с маршрута.