Могерини заявила о готовности ЕС налаживать контакты с Россией

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Москва и Брюссель договорились чаще проводить контакты по главным международным вопросам. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Россия и Евросоюз намерены активней контактировать по ключевым направлениям внешней политики, рассказала во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. "Европейский союз готов строить мосты, когда дело доходит до связей между нашими обществами", - приводит ее слова "Интерфакс".

По ее словам, на встрече с министром иностранных дел России обсуждалась, в частности, Сирия. Могерини отметила, что перемирие на юго-западе арабской страны – первый шаг к полному прекращению огня. По словам представителя ЕС, Брюссель готов выделить гуманитарную помощь в зоны деэскалации в Сирии, которые были согласованы Россией и США, если они станут реальностью.

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