Лавров: отношения России и ЕС вернутся в нормальное русло

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Евросоюза должны вернуться в нормальное русло. По его словам, это отвечает "коренным, очищенным от каких-то наслоений интересам" Москвы и Брюсселя.

Ситуация в двусторонних отношениях России и Евросоюза должна постепенно вернуться в нормальное русло. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Есть обоюдное понимание, что в любом случае мы соседи и нам нужно вопросы, которые возникают между нами, решать на основе обоюдного согласия", - отметил министр по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

"Думаю, что постепенно ситуация вернется в нормальное русло. Это отвечает коренным, очищенным от каких-то наслоений интересам и России, и стран Европейского союза", - сказал он.

Ранее Федерика Могерини заявила, что Евросоюз продлит экономические санкции против России до конца июля. По ее словам, это связано с тем, что реальных подвижек в выполнении минских договоренностей не наблюдается.

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