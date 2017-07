Сын Трампа опубликовал переписку о попытке получить компромат на Клинтон

Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в своем микроблоге Twitter переписку с бывшим журналистом и специалистом по PR Робом Голдстоуном. Она касалась организации встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, в ходе которой он намеревался получить информацию о возможных нарушениях в финансировании Демократической партии США, передает ТАСС.

