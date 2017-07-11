Сын Трампа опубликовал переписку о попытке получить компромат на Клинтон

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Дональд Трамп-младший, который является сыном президента США, выложил в интернете переписку с продюсером Робом Голдстоуном. По словам Трампа, именно он был организатором встречи с российским юристом Натальей Весельницкой, от которой сын главы Белого дома намеревался получить компромат на Хиллари Клинтон.

Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в своем микроблоге Twitter переписку с бывшим журналистом и специалистом по PR Робом Голдстоуном. Она касалась организации встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, в ходе которой он намеревался получить информацию о возможных нарушениях в финансировании Демократической партии США, передает ТАСС.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.

В сообщении, которое предваряло переписку, Трамп-младший рассказал, зачем публикует переписку. "Чтобы все было полностью прозрачно, я публикую мою электронную переписку с Робом Голдстоуном по поводу встречи 9 июня 2016 года (с Весельницкой, - прим. ред.)", - говорится в сообщении.

Дональд Трамп-младший отметил, что Голдстоун первым написал ему, передав сообщение от российского бизнесмена Эмина Агаларова, с которым сын главы Белого дома ранее якобы познакомился на конкурсе "Мисс-Вселенная" в 2013 году в Москве. В сообщении Голдстоуна утверждалось, у россиян есть компрометирующая информация на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

В результате Трамп-младший встретился для получения данных в Нью-Йорке с Весельницкой. Тем не менее, о Клинтон она ничего не сообщила, а говорила только об "акте Магницкого" и усыновлении российских детей гражданами США. По словам Голдстоуна, который был организатором встречи, эта беседа оказалась "самой бессмысленной чепухой" в его жизни.

Ранее в июне стало известно, что сын президента США согласился встретится с российским юристом Натальей Весельницкой, так как ему обещали предоставить компромат на Хиллари Клинтон. По данным источников, Трамп-младший, а также два советника – Джаред Кушнер и Пол Манафорт, провели встречу с Весельницкой, которая представляет интересы российского бизнесмена Дениса Кацыва, в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower.

По словам Дональда Трампа-младшего, юрист действительно заявила, что у нее есть информация, согласно которой, связанные с Россией люди финансировали Национальный демократический комитет и поддерживали Клинтон. Однако представить доказательства сказанного она не смогла. После этого стороны приступили к обсуждению темы усыновления детей.

Позднее юрист Дональда Трампа заявил, что президент не был в курсе этой встречи.