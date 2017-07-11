Госдеп США: режим перемирия на юго-западе Сирии соблюдается хорошо

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Госдепартамент США удовлетворен соблюдением режима прекращения огня на юго-западе Сирии. Однако отправка наблюдателей еще прорабатывается.

Режим перемирия, установленный на юго-западе Сирии, пока соблюдается хорошо. Об этом рассказали во вторник в Госдепе США, отмечает РИА Новости. "Мы рады этому, мы считаем, что оно пока соблюдается довольно хорошо", - сказала официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

В то же время она отметила, что на текущий момент вопрос отправки наблюдателей не проработан.