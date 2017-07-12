В России вступили в силу новые правила перевозки детей

Теги: Общество пдд дети автомобиль транспорт

В России вступили в силу новые правила перевозки в автомобилях детей в возрасте от семи до двенадцати лет. Водители смогут перевозить детей на заднем сиденье без детского кресла, пристегнув ремнями безопасности. Если ребенок располагается на переднем сиденье, он должен находиться в автокресле в обязательном порядке.

В России 12 июля вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле. В частности, детей младше семи лет нельзя оставлять без присмотра в машине и перевозить на заднем сиденье мотоцикла.

В случае нарушения, передает ТАСС, наказание может быть вынесено в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге - 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, по новым правилам допускается перевозка детей на задних сиденьях легковых автомобилей (или в кабине грузовой машины) при условии использования ремней безопасности. Однако для перевозки ребенка на переднем сиденье водители по-прежнему будут обязаны использовать детские кресла.

В ГИБДД ранее подчеркнули, что автокресло остается наиболее безопасным способом избежать тяжелых последствий при ДТП, и в ведомстве рекомендуют использовать именно его.

Читайте также:

Получение российских прав для работы на транспорте отменят для белорусов

Мощные автомобили предложили запретить для начинающих водителей