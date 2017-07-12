Трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае

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В селе Шелаболиха Алтайского края при пожаре в частном доме погибли трое детей. По предварительным данным, мать ушла, оставив их без присмотра.

Трагедия произошла этой ночью в селе Шелаболиха Алтайского края. Как сообщает "ТВ Центр", там в частном доме во время пожара погибли трое детей — четырехлетняя девочка и два её брата тринадцати и семи лет. По предварительным данным, мать ушла, оставив их без присмотра. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и причины пожара.