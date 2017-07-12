В Алеппо восстанавливают древний армянский храм

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В сирийском Алеппо началось восстановление древнего армянского храма, который неоднократно был атакован боевиками. Работы по реставрации предстоят большие. Займут они, как минимум, два года. Часть денег на возрождение церкви собрали местные жители.

Снаряды еще недавно взрывались в старом Алеппо. Во дворе и рядом с древней армянской церковью. Смотритель храма Джордж Либарян собрал их с десяток. Вспоминает, как террористы били прицельно по собору, пытаясь его разрушить, передает "ТВ Центр".

Во время боев не пострадала только колокольня. Снайперы террористов били по ней, пытаясь попасть в звонарей. Стены храма серьезно повреждены. В купол попал реактивный снаряд.

Но храм живет. Колокольный звон слышен на весь квартал. Церковь готовят к реставрации. Вот и стройматериал уже привезли. На ремонт уйдет не меньше двух лет. Надо восстановить не только внешний облик церкви, которой более 500 лет, но и внутреннее убранство — алтарь, иконостас, заново расписать купол. Часть денег помогли собрать религиозные общины Алеппо. Причем как христианские, так и мусульманские.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.