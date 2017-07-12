Расстрелявший бывшую жену полицейский уволен из органов

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Полицейский, который подозревается в обстреле автомобиля со своей бывшей женой и ее отцом в Ростовской области, уволен из органов внутренних дел. В результате стрельбы женщина погибла на месте, ее отец прооперирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

Полицейский устроивший стрельбу на трассе Ростов - Таганрог уволен из правоохранительных органов. Сейчас ведется служебная проверка, передает "ТВ Центр".

Накануне подозреваемый на автомобиле догнал машину, в которой находились его бывшая жена и её отец, а потом открыл огонь по бывшим родственникам из охотничьего карабина "Сайга". 36-летняя женщина скончалась на месте, пожилой мужчина получил серьезные ранения, но смог вызвать полицию.

Прибывшим на место стражам порядка он назвал имя убийцы дочери. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

"Сотрудники полиции незамедлительно организовали проведение оперативно-разыскных мероприятий. В ходе проведения операции "Сирена" в течение менее чем двух часов полицейские задержали подозреваемого. Было установлено, что подозреваемый проходил службу в тыловом подразделении главного управления", - сообщила представитель ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.