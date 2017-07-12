Москва признана самым удобным для жизни городом России

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Москва стала самым комфортным городом для жизни. Высокие показатели столицы связаны не с финансовыми возможностями города, а с целенаправленной работой над созданием комфортных условий.

Самым удобным для жизни среди городов-миллионников России признана Москва, об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на совместное исследование Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и КБ "Стрелка" "Индекс качества городской среды".

Столица набрала 73% из максимально возможного числа баллов. За ней идут Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%). Эти два города обогнали Москвы в категории "социально-досуговая зона". Самые низкие показатели показал Волгоград (32%).

Эксперты отмечают, что высокие показатели столицы связаны не с финансовыми возможностями города, а с целенаправленной работой над созданием комфортных условий.

Оценка проводилась по показателям "жилье и прилегающее пространство", "уличная инфраструктура", "озеленение и водные пространства", "социально-досуговая зона", "общественно-деловая инфраструктура" и "общегородское пространство»".

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