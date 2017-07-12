Абхазия предложила 1 млн рублей за информацию об убийстве россиянина

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МВД Абхазии объявило награду в один миллион рублей за сведения о грабителях, убивших российского туриста в Гудаутском районе республики. Накануне на две семейные пары из Москвы напали вооруженные огнестрельным оружием и ножом грабители. Расследование дела под личный контроль взял президент Рауль Хаджимба.

В Абхазии выясняют обстоятельства разбойного нападения на российских туристов. Накануне в результате действий преступников погиб россиянин. За информацию о его убийце МВД Абхазии объявило награду в размере один миллион рублей, передает ТАСС со ссылкой на местное ТВ.

Преступление было совершено накануне в Гудаутском районе республики. Четверо взрослых и четверо детей отдыхали на берегу моря, когда к ним подошли двое неизвестных в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием. Одному туристу они нанесли несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Женщин и детей преступники похитили. Позже заложников освободили полицейские, однако нападавшим удалось скрыться.

Расследование дела под личный контроль взял президент Рауль Хаджимба. Он уже посетил место преступления. Ранее Хаджимба отменил свою поездку в Адыгею. Операцией по поиску грабителей руководит глава абхазского МВД Аслан Кобахия.

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