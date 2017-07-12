ЦРУ заявило о наличии доказательств применения химоружия Дамаском

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Американская разведка заявила, что располагает "весомыми доказательствами" применения сирийским режимом химического оружия в Хан-Шейхуне 4 апреля. Какие именно улики нашло ЦРУ, не уточняется.

США располагают доказательствами применения сирийскими властями химического оружия в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, передает РИА Новости заявление директора ЦРУ Майка Помпео.

По его словам, американская разведка воссоздала картину произошедшего по просьбе президента США Дональда Трампа. Но при этом глава ЦРУ не уточнил, о каких именно уликах идет речь.

"Я ему (Трампу - прим. ред.) сказал, что разведсообщество установило, что химатака была совершена сирийском режимом. Я знал, что у разведсообщества были весомые доказательства. Я сказал ему, что мы абсолютно уверены в этом", - рассказал Помпео.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении химоружия в городе Хан-Шейхун и обвинила в атаке сирийские правительственные войска. Официальный Дамаск утверждает, что никогда не применял химоружие против мирных жителей и террористов, поскольку весь арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

7 апреля США выпустили 59 ракет по авиабазе Шайрат в ответ на химатаку в Хан-шейхуне. Президент Сирии Башар Асад заявил, что якобы применение химоружия - это всего лишь провокация для удара по Шайрату.

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