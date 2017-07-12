Пушков назвал ассоциацию Украины с ЕС поражением Порошенко

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Cоглашение об ассоциации ЕС с Украиной является поражением политики президента Петра Порошенко, так как содержит в себе ограничительные квоты, считает сенатор Алексей Пушков. Реакция политика последовала после того, как накануне Порошенко назвал ратификацию соглашения "очередным поражением Кремля".

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал "кабальным" соглашение об ассоциации Евросоюза и Украины. Сенатор заявил, что его одобрение Советом ЕС - это поражение украинского президента Петра Порошенко.

Порошенко зря гордится ассоциацией с ЕС. Это кабальное согл. с массой ограничит. квот для Украины - поражение не Кремля, а его собственное. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 11, 2017

Совет ЕС во вторник одобрил соглашение об ассоциации с Украиной. Документ вступит в силу с 1 сентября. В Киеве поспешили объявить это своей победой и "поражением Кремля". В то время как в самой украинской столице прошел очередной митинг - на этот раз за отмену депутатской неприкосновенности. Всего же, как свидетельствуют результаты опубликованного социологического опроса, треть украинцев готовы участвовать в массовых акциях протеста.

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